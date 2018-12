Usuaria pide a Milagros Leiva que se disculpe por encuesta y deja consternados con respuesta

Luego que Milagros Leiva realiza una encuesta en Twitter para que el público votara por los acontecimientos más lamentables del 2018: "Eyvi Agreda quemada", "Estela muerta en cilindro" y "Bebé de 1 mes violada murió", tres de los casos que más indignación han generado en la opinión pública. Una usuaria le exigió que pidiera disculpas a todas las personas por su insensibilidad, pero la periodista de ATV contó de qué le acusan los cibernautas.

Al leer la encuesta, Michelle García le pidió que por respeto reconozca el grave error que cometió. “Somos muchas las que nos sentimos heridas e indignadas por tus palabras. Es más simple y saludable reconocer un error y pedir disculpas. Tan simple, fácil y honesto (si es que lo eres) como eso. Y te lo digo como sobreviviente”, señaló la usuaria de Twitter.

Milagros Leiva pidió disculpas a la mujer que fue sobreviviente ante un caso de violencia de género. “Estimada Michelle, te pido perdón y te ofrezco todas mis disculpas públicas. Si sigues mi programa sabrás que solo defiendo a todas las mujeres. Lamento que no se haya entendido lo que quise hacer. El 2018 ha sido el año del feminicidio y eso es lo urgente. Perdóname y le pido”, hizo un mea culpa la periodista de ATV.

Pero Milagros Leiva señaló que ha recibido una serie de comentarios que se refieren a la identidad del padre de sus dos pequeños hijos y acotó que es bullying. “Me han dicho pu..., me han dicho que le compré semen a MBL (Martín Belaunde Lossio),que por eso pagué 30 mil, Urresti se metió en mi cama y me nombró amante de García, apostaron y sacaron cuentas por el día en que nacieron mis bebés, ninguna mujer me defendió o pidió solidaridad con mi embarazo. Nadie”, comentó.

Y una vez más pidió perdón y comentó que retirará la encuesta. “Y te puedo contar mil cosas más de la violencia psíquica que he vivido y solo te lo digo a ti y todas las sobrevivientes. Por eso te pido perdón. Por eso defiendo a las mujeres. Y por eso tengo fe. Porque Dios me ayudó a sobrevivir a una lapidación que no le deseo a nadie”, dijo.



Retira encuesta