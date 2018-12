Ruth Karina deja radical mensaje a César Hinostroza tras audio del escándalo [VIDEO]

Ruth Karina responde por primera vez sobre sus vínculos con el presunto líder de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. La cantante del oriente peruano fue tajante al referirse al tipo de relación que mantuvo con el juez César Hinostroza.

"Él siempre me ha pedido favores en que sentido...En Iquitos y aquí, para ir a cantar en el cumpleaños de su esposa, de su hija o en el Poder Judicial. Yo me doy a la amistad siempre, era amigo de mi esposo. Desde el año 90, porque él era autoridad en Iquitos", aclaró en Ruth Karina en la primera parte del reportaje emitido por 'Reporte Semanal' de Latina.

En esa misma línea, Ruth Karina contó detalles de su encuentro con el presunto cabecilla de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Yo le voy a ser bien sincera, yo vengo en honor a la amistad, yo no vengo a decir que le voy a pagar una cantidad, nada. Él se hizo el muy digno, él me dijo no, porque luego si esto sale... Y después van a decir que me estoy vinculando con el narcotráfico. Valgan verdades, si la mayoría está preso es porque no tiene plata", argumentó la cantante de tecnocumbia.

Ruth Karina aseguró que no sabía la verdad detrás de César Hinostroza. También indicó que lo buscó con la única intención de pedir ayuda por su esposo, quien atraviesa un proceso judicial.

"Que me iba a imaginar que esta persona era tan corrupta. Dije 'a ver, de pronto, él nos hacer el favor, nos ayuda, ¿no?'. A ver ¿quién no pidió ayuda a un amigo?", manifestó.

Audio de Ruth Karina y César Hinostroza

La exitosa cantante de tecnocumbia reveló que el presunto líder de "Los Cuellos Blancos del Puerto" le pidió que vaya a verlo a solas en su oficina.

"Doctor, yo le estoy llamando porque usted me dijo que le llame, que le llame por el documento que me mandó hacer, ya está el documento, quiero saber dónde le llevo. Porque en alguna oportunidad usted ha sido amigo de Rolando, porque en alguna oportunidad yo me he ido a cantar cuando usted me pidió cantar, eso le dije", agregó Ruth Karina indicando que César Hinostroza se quedó callado y solo atinó a decir que regrese cuando este vuelva de sus vacaciones (Mundial de Rusia 2018).

De otro lado, Ruth Karina contó parte de su vida íntima y del suplicio que le toca vivir en carne propia cuando visita a su esposo Rolando en un penal.

"Yo para ir a verlo, me levanto cuatro de la mañana para hacer cola con gente que tú no conoces. Cuando me reconocían me decían '¿a qué viene? Seguramente viene hacer su negocio'. Algunos me preguntaban: '¿A quién viene a ver?' A mi esposo...porque en mi documento está que soy casada", expresó.

Finalmente, Ruth Karina zanjó el tema con César Hinostroza y le dejó contundente mensaje al presunto líder de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. La cantante manifestó que todo está en las manos de Dios y admitió que en buena hora se libró de la amistad que tenía con el polémico juez.

Ruth Karina habla sobre su encuentro con César Hinostroza