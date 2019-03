pablo heredia“Yo me hice famoso de la nada”

‘Rebelde Way’, donde actuaste, también se hizo popular por la música. ¿Cómo es ahora con ‘Ojitos hechiceros’?

Antes de eso (de ‘Floricienta’ y ‘Rebelde Way’), de muy chico cantaba cumbia en Argentina. Luego fui a hacer producciones afuera y tuve que dejarlo. Pero sí, cantaba cumbia, empecé así y soñaba con hacer esto. Así que estoy súper contento y orgulloso.

¿‘Jano’, tu personaje, tiene los ‘vicios’ de la fama?

Él tiene muy decidido lo que quiere: quiere ser famoso y ganar plata, esas son sus prioridades. Es muy audaz... es un poco estafador en realidad (sonríe). Es que sabe cómo caer bien a las personas. Él quiere ser el líder de la banda y hará maldades para lograrlo.

En Argentina tu carrera inició con un episodio polémico en ‘El gran hermano’, ¿no?

Yo me hice famoso de la nada, arranqué la profesión así, era más conocido en mi país que cualquier actor que tenía 30 años de historia. Fue muy difícil entrar a trabajar en telenovelas porque decían: ‘este chico de reality’. No me querían mucho hasta que me fueron conociendo y aceptando. Era real que no tenía experiencia, por eso me puse a tono, fui a clases.

Te anunciaron para una película. ¿Regresas a tu país?

No, ya no. Me da mucha ilusión regresar a mi país a hacer cine, pero estaba contratado antes aquí. Solo tengo agradecimiento por la fama. Suena cursi, pero le pongo cariño a los personajes.❧