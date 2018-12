Korina Rivadeneira llora luego que Gian Piero Díaz dijera que 'es un ejemplo a seguir'

Tras ocho años al aire, el reality de competencia Combate llegó a su fin. Sus fieles televidentes no fueron los únicos que lamentaron su partida, sino también los participantes y conductores del espacio.

Quien no pudo dejar de resaltar la presencia de cada uno de los concursantes fue Gian Piero Díaz, que se tomó el tiempo de hablar con cada uno de ellos. Al momento de conversar con Korina Rivadeneira, la joven no pudo aguantar las lágrimas y se quebró en vivo.

Gian Piero Díaz habló sobre las virtudes de la esposa de Mario Hart y todo lo que tuvo que pasar como extranjera en nuestro país.



"Kori demostró ser una mujer muy fuerte y estoy seguro que lo vas a seguir demostrando. Fuiste un ejemplo para muchos venezolanos y venezolanas que estaban pasando un duro momento en un país que no era el suyo, buscando un futuro mejor para su familia. Aunque no lo creas, tú has significado para muchos de tus compatriotas un ejemplo a seguir", manifestó Gian Piero Díaz.

Sumamente conmovida por las palabras del conductor de Combate, Korina Rivadeneira solo pudo asentir con la cabeza y enviar un beso a los televidentes.

Recordemos que meses atrás, la venezolana estuvo envuelta en un escándalo por su estatus migratorio en el país y su sorpresivo matrimonio con Mario Hart que ocasionó que la opinión pública se divida en su caso.