Cristian Castro, sorprende con propuesta para presidente de México

Se puso serio. El cantante Cristian Castro, quien en las últimos meses da qué hablar por sus escándalos, apariciones polémicas y furtivas relaciones amorosas, al parecer se cansó de ser el blanco de las burlas de los programas de espectáculos y sorprendió a propios y extraños con una nueva propuesta educativa para nada menos que al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió funciones tras el periodo de Enrique Peña Nieto.

Así, el polémico hijo de Verónica Castro y amigo de la peruana Evelin Vela, ha pedido que se incluya al náhuatl, como lengua obligatoria en la educación básica en México. "No debemos perder quienes fuimos, no podemos contar a México como una nación que nace hace 500 años, tenemos que contar a México como una nación que ya estaba establecida. Mi propuesta número 1 es que la materia del Náhuatl sea obligatoria a partir de toda la primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria, que comiencen los programas y los comerciales en náhuatl", explicó el cantante, al respetado periodista Jorge Ramos.

Como era de esperarse, la prensa mexicana no tardó en hacer eco de la propuesta y se ha detallado que en México, aproximadamente 1.5 millones de personas hablan el náhuatl. El hijo de Manuel 'Loco' Valdes, prosiguió con su propuesta y también planteó desarrollar 'La Ciudad de la Música', pues México se forja mucho en canciones, en la nostalgia de las canciones, que no se le ponga Museo de la Música, porque con la palabra 'museo' ya no va nadie".