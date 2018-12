Fabio Agostini arremete contra Nicola Porcella a través de redes sociales [VIDEO]

Tras el fin de la relación entre Fabio Agostini y Mayra Goñi se especuló que la cantante de música urbana habría encontrado el amor de nuevo. Primero se habló de Pablo Heredia, ex pareja de Alessandra Fuller, luego que el actor la fuera a recoger al aeropuerto, sin embargo, fue Mayra quien descartó cualquier tipo de relación con el argentino, asegurando que tienen una gran amistad.

Días después se especuló que Nicola Porella la estaría conquistando, pero nuevamente Mayra salió a aclarar que son solo amigos. Sin embargo, Fabio Agostini no se quedó tranquilo con la explicación de la ex protagonista de 'Ven Baila Quinceañera' y no pierde oportunidad para arremeter contra el guerrero.

La última vez fue hace unos días, cuando la cantante compartió en sus redes sociales un video que hizo al lado de Pablo Heredia cantando 'Será de Dios', un conocido tema de ErreWay. Mayra acompañó el video con la siguiente descripción: "Los amigos se cuentan siempre dos veces: En las buenas para ver cuantos son... y en las malas para ver cuantos quedan”.

Nicola Porcella no solo le dio 'me gusta' al video, si no que se animó a comentarlo, así lo reveló el programa Instarándula de Samuel Suárez. "Los amigos son la familia que uno escoge y ustedes se volvieron mis hermanos", fue lo que escribió el guerrero. Pero, al parecer, Fabio estuvo atento al comentario y no evitó enviarle un contundente mensaje: "Anda a dormir tú hipócrita". El comentario del español estuvo tan solo unos minutos en el video y luego fue eliminado.

Este fue el comentario de Fabio Agostini a Nicola Porcella

Horas más tarde, Samuel Suárez indicó, que al enterarse Fabio que publicarían el comentario que hizo en el video de Mayra Goñi, colgó una imagen polémica en sus historias de Instagram. "¿Sabes qué es lo más triste de la traición? Que nunca viene de un enemigo". La polémica entre los chicos reality continúa.