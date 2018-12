Miss USA se disculpa por comentario discriminador

¿Virtual eliminada? La Miss Estados Unidos, Sarah Rose Summers, hizo ‘bromas’ para la polémica y luego de convertirse en ‘viral’ en las redes sociales, pidió disculpas a las afectadas: la Miss Camboya y Miss Vietnam, quienes fueron motivo de su mofa por no saber inglés.

“Ella es tan linda y pretende saber mucho inglés y luego le haces una pregunta después de tener una conversación completa con ella y se va (asiente y sonríe)”, dijo en un video de Instagram, riendo y repitiendo el gesto de la vietnamita H’Hen Nie. “Ella es adorable”. Y en otro momento expresó compasión por Rern Sinat: “Pobre Miss Camboya”.

Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, y Summers tuvo que disculparse. “En un momento en el que tenía la intención de admirar el valor de algunas de mis hermanas, dije algo que ahora comprendo puede percibirse como no respetuoso, y me disculpo”, posteó junto con una foto de ella abrazando a las participantes. “Nunca intentaría herir a otra”, agregó.

Tras lo ocurrido, CNN pidió las opiniones de las afectadas. “No significó nada”, declaró Miss Vietnam. “Todos en esta competencia, incluyéndome a mí, nos amamos y nos respetamos. Cuando supo de mis dificultades con el idioma (en inglés), se interesó y me mostró su amor. Por eso lo sabe. Gracias, Miss USA”.

Por su lado, Miss Camboya publicó en Instagram: “Hablo el idioma del amor, el respeto y la comprensión”, en señal de que hay diplomacia en el Miss Universo.❧