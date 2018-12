Ignacio Baladán disfruta de su soltería y niega romance con Miss Perú Universo

Ignacio Baladán comentó que prefiere continuar soltero y abocado a seguir creciendo profesionalmente, tras poner fin a su relación con Valery Merino. Además, negó los rumores de un posible romance con la Miss Perú Universo, Romina Lozano, quien se disputa la corona este domingo 16 de diciembre en el Miss Universo 2018 que se celebrará en Tailandia.

“Son cosas que pasan en la vida, a veces uno toma la opción de dejar las cosas ahí y con una amistad. Teníamos diferencias en algunas cosas, así que decidimos distanciarnos y seguir como amigos. ¿Si soy complicado? Tengo lo mío, me considero complicado así. ¿Si vamos a volver? No. Por ahora, estoy bien así como estoy. Si no se me da el amor, estaré de violín”, manifestó el modelo, quien inauguró su cuarto local de pastelería en la Av. Carlos Izaguirre en Los Olivos.

“Mi idea era abrir mi pastelería en Lima Norte. Este nuevo local es un nuevo hijo, el más complicado de abrir, porque es más grande pero es un sacrificio que vale la pena”, sostuvo el integrante de 'Esto es guerra'.

Asimismo, desmintió que tenga un romance con la Miss Perú, Romina Lozano, tal como se especula. “Estoy solo y tranquilo. Romina es mi amiga, pero nada más, no frecuentamos, porque cada uno está en lo suyo”, comentó Ignacio Baladán, quien anunció que recibirá el Año Nuevo en Miami junto a su amigo Patricio Parodi y Flavia Laos.

Ignacio comparte su día a día en Instagram

Horario del Miss Universo 2018

Los peruanos podremos ver la participación de nuestra candidata Romina Lozano en la señal de los canales seleccionados a partir de las 07:00 P.M.