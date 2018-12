Médico que revisó a Thelma Fardin se pronuncia tras denuncia de violación

Thelma Fardin denunció al actor Juan Darthés por violación en Nicaragua una semana antes que contara los hechos en una conferencia con el colectivo Actrices Argentina el último martes. El hecho se habría consumado en 2009 en una gira del elenco de ‘Patito Feo’. En ese entonces, Thelma tenía tan sólo 16 años y el actor 45 años.

La causa legal se lleva adelante en Nicaragua, por lo que Thelma Fardin fue revisada por médicos del país Centroamericano. El director del Instituto de Medicina Legal de Managua, Humberto Pulido, explicó en qué consistió y qué resultados arrojaron las pericias hechas a la joven actriz.

“Nosotros no somos jueces, somos peritos. No podemos hablar de violación. Aportamos a la Justicia la verdad desde la Ciencia, ellos ponen el nombre al delito. Si bien tenemos los resultados completos de la valoración física, sólo tenemos la psicológica de manera parcial. Cuando esta se concluya, presentaremos el informe final al Ministerio Público”, señaló para el diario Clarín.

Lo que se conoce es que los resultados de los estudios todavía no fueron entregados a la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género (UECVG) ya que están esperando que se envíen más información.

“Es imposible determinar hoy lesiones genitales que se produjeron hace una década por una violación, pero un himen roto de más de 10 días es una ruptura antigua. Las lesiones que se vean entonces después de esos días es ‘vieja data’. Eso se puede constatar al realizar una pericia”, comentó el especialista.

Otro de los puntos a conocerse es que los médicos buscarán determinar si Thelma Fardin tiene una enfermedad psíquica desde el día que ocurrieron los hechos, el 17 de mayo del 2009.



Exnovio de Thelma Fardin hizo grave acusación

Juan Manuel Guilera contó que el actor Juan Darthés le llamó de manera sospechosa horas antes de que la actriz de ‘Patito Feo’ lo denunciara el último miércoles en una conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas por violación. "Me escribió preguntándome si podía llamarme. Cuando lo hizo, me dijo que fuentes cercanas le confiaron que Thelma lo iba a denunciar por acoso sexual. Ahí fue cuando me hizo dos preguntas. Hubo una que me llamó mucho la atención".