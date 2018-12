Brunella Horna descarta postular al Congreso

Pese a que mantiene una relación sentimental con el congresista Richard Acuña, Brunella Horna se pronunció sobre los resultados del Referéndum en el que los peruanos votaron masivamente por la no reelección de los parlamentarios.

“Estoy totalmente de acuerdo con los resultados. Es más, por mí que cierren mañana el Congreso. Hay buenos parlamentarios como Richard y otros, pero creo que la mayoría busca su propio bienestar antes que el del país. Y sinceramente es una vergüenza como peruana que un Mamani o una Yesenia Ponce, que ni siquiera ha estudiado, nos representen”, refirió enfática.

Asimismo, descartó toda posibilidad de postular al Congreso. “Tengo 21 años, no cuento con la edad reglamentaria para postular pero, así la tuviera, no postularía. Es una locura, creo que debes nacer para eso, yo estoy bien como empresaria”, anotó.

“Quizá cuando Susy Díaz decía que yo era su sucesora si pensé en postular, pero ahora que estoy con un político digo rotundamente que no. Uno piensa que no hacen nada, pero en verdad no tienen ‘vida’, a veces terminan los plenos a las 11 de la noche o incluso en la madrugada... Estoy bien con mis proyectos como empresaria y en teve”.

Precisamente ayer, Brunella inauguró una tienda de ropa en Gamarra. “Es la 15 que abro, ¿cómo lo hago? Con la ayuda de mis padres que son mis socios. Richard no tiene nada que ver acá, ni él ni nadie, ni involucro a mis parejas en mis negocios”.

Respecto a la TV dejó entrever que para el 2019 será su debut en la conducción. “Es cierto que estuve en la preventa de Panamericana. Cuando me hicieron la propuesta para conducir me dio miedo porque es algo totalmente nuevo, pero creo que arriesgar no cuesta nada. Pero no puedo anunciar nada aún porque no hay nada cerrado”, puntualizó.❧