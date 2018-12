Novia de congresista Vilela sale en defensa tras acusación de tocamientos indebidos

La congresista Paloma Noceda formalizó el martes una denuncia por acoso sexual ante la comisión de Ética del Congreso contra Luis López Vilela, quien hace unas semanas llamó la atención por iniciar una relación sentimental con su asistente mucho menor que él.

Paloma Noceda reveló que el acoso sexual se registró durante el pleno del último 8 de diciembre, mientras se debatía la suspensión del fujimorista Moisés Mamani por realizar tocamientos indebidos a una aeromoza de Latam.

"Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’”, expresó la congresista.

Vilela es presidente de la Comisión de Fiscalización y es representante de la región de Piura. De acuerdo a su hoja de vida, es médico cirujano de profesión e ingresó al Congreso con las filas del fujimorismo por primera vez en el 2016.

Tras la denuncia, el parlamentario ‘naranja’ se ganó muchas críticas en las redes sociales. Sin embargo no faltaron algunos defensores, entre ellos su pareja Tanary Marcelo Paredes (25).

A través de Instagram, el congresista de Fuerza Popular fue respaldado por Tanary Marcelo, quien fue contratada para el cargo de Auxiliar en la comisión de Fiscalización del Parlamento, que presidía en ese entonces Vilela, pero que luego renunció por un tema de conflictos de intereses.

“Las palabras tienen poder. Pueden sanar o pueden enfermar. Las tuyas también, seas quien sea, que nunca se te olvide, que nunca dañes a inocentes en nombre de la libertad de expresión”, manifestó Tanary Marcelo en sus historias de Instagram.

La joven que antes de ingresar al Congreso de la República trabajada como anfitriona de eventos compartió en dicha red social dos fotografías en las que ella aparece disfrutando de gratos momentos a lado de su pareja. “Extraño apachurrarte, ya ven mi amor” y “En las buenas y en las malas”, fueron los mensajes que acompañan a tales publicaciones.