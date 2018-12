Compañero de Thelma Fardín denuncia que fue víctima de acoso en 'Patito Feo' [FOTOS]

Tras el escándalo que generó Thelma Fardín al denunciar a Juan Darthés por el delito de abuso sexual y conmocionar Argentina, otro actor de 'Patito Feo' se sumó a la ola denuncias relacionadas a la historia, ya que señaló que fue víctima de acoso por parte de un productor de la telenovela que ahora tiene un importante cargo.

Se trata del actor Rodrigo Velilla, otro de los integrantes de la exitosa historia de 'Patito Feo' que compartió roles con Thelma Fardín. Tras la denuncia de su compañera, el actor contó una traumática experiencia que le tocó vivir cuando trabajaba en la ficción, la cual está actualmente en boca de todos.

Fue el medio 'Primicias Ya' el cual logró contactarse con Rodrigo, quien hacía de Felipe en la tira infantil. El joven artista manifestó que en la misma época en la que Thelma fue abusa sexualmente, él sufría por el acoso de uno de los productores.

"Cada uno de los chicos tenía su rol y lo íbamos armando en el taller de personajes. Ese productor (que hasta hoy continúa trabajando en el medio y es muy importante), me tiraba insinuaciones que me parecían súper raras. Yo era chico y él un viejo", manifestó al citado medio, además confirmó que a raíz de no haber aceptado las propuestas, terminó recibiendo un papel menor al que había audicionado.

Yo iba a tener un rol protagónico en la tira, iba a ser el novio de Patito... pero desde que no respondí a esas insinuaciones constantes, me cambian el rol por uno mucho menor. Así y todo, la actitud de este tipo seguía y no sólo conmigo, sino también con otros compañeros", contó Rodrigo Velilla, quien admitió que mencionó el tema en su casa, pero no le dieron la importancia necesaria.

Declaraciones de Thema Fardin

Como se recuerda, todo Argentina se paralizó ante las revelaciones de Thelma Fardín, la actriz de 'Patito Feo', quien presentó un vídeo donde se quebró al confesar el duro momento que vivió al ser violada por el actor Juan Darthés.