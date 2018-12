Milett Figueroa regresa a la pista de El gran show

Tras su eliminación de ‘El gran show’, en medio de una polémica, tras enfrentarse con Tilsa Lozano que entonces participaba como jurado, Milett Figueroa vuelve al reality de baile.

La joven actriz aceptó ser parte de ‘El gran show, América baile’, una edición especial del programa con las figuras de América TV que Gisela Valcárcel presentará desde este sábado a las 9 p.m.

Milett, quien saboreó el triunfo en la gran final del reality de 2016 al alzar la copa, también se enamoró durante los ensayos, pues fue precisamente en el programa donde inició una relación sentimental con su pareja de baile, Patricio Quiñones, romance que un año después llegó a su final.

Sin embargo en esta ocasión, la actriz ha mencionado que está enfocada en su trabajo, los proyectos y metas que emprende y su crecimiento profesional.

Figueroa se enfrentará en la pista de baile a figuras como Maricielo Effio (quien dados sus dotes artísticos es una fuerte competencia), Paloma Fiuza y Karen Dejo (quienes también destacan por su destreza en el baile), ‘Coto’ Hernández (ex chico reality que conquista con sus movimientos sensuales).

Asimismo, estarán el comentarista deportivo Óscar del Portal y Emilia Drago, quien ya antes ha participado del reality e incluso fue la ganadora de una de las temporadas.

“Tengo muy buenos recuerdos de la época en que participé de ‘El gran show’, estoy feliz de regresar. Además, me reencuentro con Sergio Lois, mi pareja de baile, con quien gané en la primera temporada del 2013. En todo este tiempo no nos habíamos encontrado; sin embargo, parece como si no hubiese pasado el tiempo”, menciomó Emilia Drago sobre su retorno.