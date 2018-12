Juan Darthés así reacciona ante acusación de abuso sexual de Thelma Fardín [VIDEO]

Thelma Fardín generó indignación y tristeza en Argentina al confesar que fue víctima de abuso sexual por Juan Darthés, actor con quien compartió roles en 'Patito Feo' cuando solo tenía 16 años, y según la joven, se aprovechó de ella cuando se encontraban en una habitación de hotel en una gira por Nicaragua.

Sus fuertes declaraciones han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, pero hasta el momento muchos esperaban las palabras de Juan Darthés sobre el caso de violación que lo llevó al ojo de la tormenta. Hoy el periodista Mauro Viale relató cuál fue la reacción del actor Argentino, quien está alejado de los medio tras las palabras de Thelma Fardín.

"Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", manifestó en primera persona la actriz a través de un desgarrador vídeo con el que revelaba lo sucedido en un viaje a Nicaragua en el 2009.

Las palabras de Darthés

El programa 'Polémica en el Bar' habló sobre el tema de Juan Darthés, donde trató el asunto en profundidad con Fernando Burlando, el nuevo abogado y el periodista Mauro Viale. Luego de que el letrado remarcara que su cliente negó rotundamente la acusación, Viale tomó la palabra: "Burlando habló por teléfono con Darthés y yo hablé porque lo conozco de la época de ATC, hace 40 años".

"¿Qué te dijo, Mauro?", indagó Pablo Duggan. A lo que el periodista detalló: "No, lloraba como un chico. Y me parece que Burlando no lo va a dejar como abogado".

Declaraciones de Thelma Fardín