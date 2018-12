Nicki Minaj presenta a su nueva pareja, un abusador sexual de mujeres [FOTOS]

Ignora las críticas. La cantante Nicki Minaj, una de las raperas más famosas de los últimos años, se encuentra en el ojo de la tormenta por unas recientes publicaciones que realizó en su cuenta oficial de Instagram. La estrella de la música ha compartido algunos detalles del mejor momento que está viviendo.

En Instagram, la cantante Nicki Minaj publicó una serie de fotografías en las que podemos verla al lado de un hombre, a quien confirmó como su nueva pareja. Su nombre es Kenneth Petty y tiene un historial delictivo que a más de uno podría causarle escalofríos. Una enamorada rapera le dedicó una romántica frase de la canción 'Hello', la cual es interpretada por Adele.

"Did you ever make it out of that town where nothing ever happened. It's no secret that the both of us are running out of time" (¿Alguna vez saliste de esa ciudad donde nunca sucedió nada? No es ningún secreto que los dos nos estamos quedando sin tiempo)

¿Quién es Kenneth Petty?



La nueva pareja de Nicki Minaj es un hombre de 40 años, quien ha tenido más de un problema con la ley en Estados Unidos. Lo que activó la alarma de preocupación es que el individuo posee procesos por abuso sexual a mujeres. El primer cargo que está a su nombre fue en el año 1995, cuando él a penas tenía 16 años, misma edad que su víctima.

Según informó el portal de noticias TMZ, el nuevo amor de Nicki Minaj acosaba a sus víctimas con objetos punzocortantes, o armas blancas, para obligarlas a que tengan relaciones sexuales con él.