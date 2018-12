Miss Universo 2018: así lucieron las candidatas latinas en desfile de traje típico

Como antesala de la gala central del Miss Universo 2018, el certamen realizó un imponente desfile donde todas las bellas candidatas lucieron los trajes típicos que representan a su país.

Nuestra representante Romina Lozano se convirtió en una sirena de río, inspirada en una leyenda de la selva peruana. La historia de su traje típico para el Miss Universo 2018 es el de "cautivar a los pueblos".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la representante de Perú compartió distintos videos de su participación, donde expresó su sentir al ser parte de esta primera etapa del importante certamen.

Otra de las participantes latinoamericanas que resaltó por su seguridad en la pasarela fue la representante de Venezuela, Sthefany Gutiérrez, quien se robó todas las miradas por su imponente belleza, pese a que en un inicio sufrió un percance con sus zapatos.

Esta primera competencia del Miss Universo 2018 ayuda a que la audiencia y los medios de comunicación reconozcan a sus candidatas, quienes dejarán lo mejor de ellas en la competencia para poder quedarse con la corona del certamen de belleza.

La 67 edición del Miss Universo se realizará este domingo 16 de diciembre, donde candidatas de 94 países y territorios autónomos lucharán por la ansiada corona.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram del Miss Universo 2018, los usuarios han manifestado los nombres de sus candidatas favoritas. Las representantes de Venezuela y El Salvador son las más aclamadas. Recordemos que este año se presentó el concurso en medio de la polémica por la presencia de Ángela Ponce, la primera mujer transexual admitida en la competencia.

#MissUniverse Brazil representing her country at the National Costume show. Tune in NOW https://t.co/FmYSy2ZQx1 pic.twitter.com/epFHIbIscw