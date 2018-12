Karen Dejo revela que romance con Lucas Piró “se enfrió” [FOTOS]

Aunque no quiso dar muchos detalles de cómo va su relación con Lucas Piró, la bailarina Karen Dejo admitió que su romance con el argentino no marcha bien.

“Estamos allí, estamos con sus altos y bajos”, dijo al diario El Popular. Cuando fue consultada si realmente terminó con Lucas Piró, la participante de ‘Esto es Guerra’ expresó: “Con sus altas y bajas. No voy a decir más”.

“¿Estás peleada con él?”, le preguntaron a Karen Dejo. “No quiero hablar del tema”, dijo.

La bailarina Karen Dejo dejó entrever que su romance con Lucas Piró “se enfrió”, por ello descarta cualquier plan en el futuro con él como el matrimonio y tener otro hijo.

“¿Entonces en el 2019 ya no te casas como lo habías anunciado?”, le consultaron a la morocha, a lo que ella señaló: “No lo sé, no lo creo. Pero como mujer sí creo en el matrimonio”.

El hecho de que su romance con el exparticipante de ‘Los Cuatro Finalistas, baile’ no esté funcionando, Karen Dejo aseguró que sigue en pie sus planes de ser madre por segunda vez. “Yo no borro de mi cabeza y de mi corazón el hecho de tener otro hijo, ¿con quién? Eso me daré cuenta en el tiempo”.

La ‘retadora’ recordó lo difícil que fue ser madre soltera porque su expareja, Carlos Abanto, no la apoyó. “Es difícil tener una hija sola, es muy difícil sacar adelante económicamente a tu hija. Cuando estás en el proceso de embarazo y no tienes apoyo es muy difícil hacerlo sola”, dijo. “Fue muy dura esa etapa de mi vida. Ahora el padre de mi hija asume su responsabilidad a través de un juicio que le hice. Digamos que ya estamos bien”, concluyó.