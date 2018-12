Nikko Ponce. "Estoy decepcionado de Michelle Soifer"

Luego que Michelle Soifer dejará en evidencia su falta de compañerismo con Nikko Ponce, su pareja en El Dúo Perfecto, a quien no tuvo reparos en dejarlo solo en el escenario en los minutos previos en que Gisela Valcárcel mencionara a la pareja eliminada. "Su actitud me cayó como un baldazo de agua fría su actitud. No conocía mucho a Michelle Soifer, solo la había visto en un evento pero ahora me voy decepcionado de ella, sobre todo porque yo participé con la mayor buena onda posible", dijo.

Nikko no descarto que en la actitud de Soifer se pude ver la falta de humildad. "Solo puedo decir que la humildad, el compañerismo y el respeto es la base de todo... Me quedo con un sinsabor por todo lo que paso mientras estuvimos juntos como dupla pero estoy tranquilo porque sé que lo di todo en el escenario", dijo.

Pese a que fue crítico con Michelle, Ponce tuvo buenos deseos para su ex compañera. "Le deseo lo mejor pero espero que deje de comportarse de esa manera porque eso no le hace bien a su carrera. Ella tiene mucho talento y estoy seguro que puede llegar muy lejos pero ese tipo de actitudes no la ayudan en nada", agregó.

Tras su eliminación del reality, en el que además recibieron críticas de parte del jurado por su falta de ensayos, Gisela le otorgó la copa de la victoria a Daniela Darcourt y Pedro Loli. El segundo lugar de la competencia fue para Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado y el tercer lugar lo ocuparon Cielo Torres y Stephanie Orúe.