Fabio Agostini aclara su situación con Angie Arizaga tras terminar con Mayra Goñi

El fin de la relación de Fabio Agostini y Mayra Goñi sigue dando de qué hablar en los pasillos de América TV y esta vez el español decidió pronunciarse al respecto en una reciente entrevista con el programa 'Estás en todas'.

En entrevista, el integrante de 'Esto es Guerra' aclaró que su romance con Mayra Goñi acabó por mutuo acuerdo y que guardan comunicación: "Siempre pasan algunas cosas inapropiadas y a costa de eso yo prefiero estar solo. Sí (tienen comunicación), es una amiga. La relación no era como antes, hay que decirlo, yo no voy a mentir tampoco, cada uno por su lado, le deseo lo mejor y ya está".

Sobre sus halagos a Angie Arizaga en pleno programa en vivo de 'Esto es Guerra', Fabio Agostini dijo: "No hay nada de malo. ¿Qué pasa, no puedo decirle nada? Los dos estamos solteros y yo puedo decirle lo que me de la gana".

"Soy una persona directa. No tengo por qué darle explicaciones a nadie y ella tampoco", agregó la expareja de Mayra Goñi.

Fabio Agostini anunció el fin de su relación con Mayra Goñi:

Cabe recordar que fue Fabio Agostini quien hizo público el fin de su relación con Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", agregó Agostini.