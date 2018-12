Imitador de Juan Gabriel revela polémico detalle sobre 'resurrección' del cantante [VIDEO]

El presunto retorno de Juan Gabriel continúa dando mucho qué hablar, debido a que pese a ser declarado muerto, algunos personajes afirmaron que el intérprete regresará al ojo público el próximo 15 de diciembre, donde revelaría el motivo que lo llevó presuntamente a fingir su muerte. Ante lo sucedido, el imitador del 'Divo de Juárez' decidió romper su silencio y revelar detalles desconocidos del funeral.

Se trata de Eduardo Jahuey, el imitador de Juan Gabriel quien salió a la luz para confesar que le pidieron que se haga pasar por el cantante con el fin de hacer creer a la gente que seguía con vida, ya que en las últimas semanas los rumores sobre su 'resurrección' han cobrado más fuerza, pese a que fue declarado muerto el 26 de agosto del 2016.

"Fue mi ex mánager, al cabo que ya nos divorciamos, obviamente, artísticamente", manifestó Jahuey para el programa radial 'Todo para la Mujer'. "Me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerlo pasar, ahorita, que está tan en boga lo de Juan Gabriel", añadió.

El cantante confesó que los interesados en la farsa tenían como intención el explotar los rumores sobre el regreso del artista mexicano, pero terminó negándose. "Ya me lo propusieron a mi, así es que, le digo al público, si ven imágenes por ahí no lo crean, porque si no me presté yo, alguien más se va a prestar", indicó.

Como se recuerda, desde la entrevista de Joaquín Muñoz, algunas personas decidieron sumarse a los comentarios sobre la 'resurrección' del cantante, pero sus afirmaciones fueron rechazadas por la familia.

Juan Gabriel vivo