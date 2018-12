Nicola sobre Angie y el anillo de compromiso que tiró: "Nunca más será parte de mí"

Luego que Angie Arizaga hizo público que tiró anillo de compromiso que le dio Nicola Porcella, el integrante 'Esto es Guerra' se pronunció en el programa 'Estás en todas' y terminó dando un largo discurso con la voz entrecortada.

"Yo a Angie (Arizaga) le deseo lo mejor esté con quien esté, salga con quien salga, la verdad que yo con Angie terminé hace mucho tiempo, su vida privada o lo que ella haga a mí no me incumbe", expresó.

Además, el "guerrero" confesó haberse molestado al enterarse que Angie Arizaga tiró el anillo de compromiso que le obsequió cuando eran pareja.

"Ayer sí me llegaron unas cosas porque no estaba viendo la tele. Me molestó que diga que el anillo que yo le había regalado, lo tiró. Ya es cosa de ella porque yo personalmente no haría eso con el regalo de una expareja mía, pero bueno lo único que le deseo es que llegue a encontrar la felicidad que no pudo encontrar conmigo", agregó.

Finalmente, Porcella señaló que su expareja solo es parte de su pasado sentimental: "Para mí el tema Angie Arizaga está cerrado y zanjado. Ella ya no es parte de mi vida y nunca más será parte de mí".

Cabe recordar que Angie Arizaga se convirtió en una de las solteras codiciadas del mundo del espectáculo tras terminar su romance con el "guerrero" Nicola Porcella. La modelo disfruta de su soltería y recientemente fue captada con el primo de Yaco Eskenazi en una discoteca del distrito de Barranco.

