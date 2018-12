‘Carloncho’ asegura que le llamaron para participar en la serie de Nicky Jam [VIDEO]

Tras el estreno de la serie del reggaetonero Nicky Jam en Netflix, el locutor de radio Carlos Banderas, conocido en el medio como ‘Carloncho’, confesó que le llamaron para participar; sin embargo, rechazó la propuesta porque iba salir tres segundos en la pantalla. La figura de América TV comentó el anécdota en su programa Radio Moda este jueves último.

‘Nicky Jam: el ganador’ se estrenó el 30 de noviembre y consta de 13 capítulos. La serie narra desde los humildes inicios del cantante y compositor en Boston, Estados Unidos, y su problemática vida en las calles, hasta que logró convertirse en uno de los artistas más galardonados y admirados de la música urbana.

Durante su programa radial, ‘Carloncho’ aseguró que le llamaron de Netflix para hacer una toma, pero rechazó la oferta porque iba salir unos segundos. “¿Sabes qué?. A mí me escribieron, ahí (tengo) un inbox para que no digan que soy floro. Querían hacer una tomita conmigo, pero tenía que haber viajado. ¡Para tres segundos que iba salir!. Era para ir ¿no?. No te pagaban, te daban para tu pasaje (de avión)”, comentó el locutor de radio ante la sorpresa de sus compañeros en la cabina.

Pese a que ‘Carloncho’ se negó a salir en la serie de Netflix, otra figura de la TV se animó a ir a grabar a México. Sheyla Rojas sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram con unas publicaciones en sus historias, donde reveló imágenes inéditas de los que fue su participación en la serie oficial de Netflix de la vida de Nicky Jam, uno de los cantantes de música urbana más famosos de los últimos años.

Tráiler de Nicky Jam