Milett Figueroa estalla contra trabajadora de peaje por no recibir ayuda [VIDEO]

Enojada. Milett Figueroa utilizó su cuenta personal de Instagram para contar lo que sucedió cuando no tenía dinero para pagar el peaje. Culpó a la trabajadora por no ser “solidaria” y ayudarla a pasar. Tras contar lo sucedido usuarios en la red social empezaron a lanzar duras criticas contra la actriz.

“Quiero contarles algo. Hace tres días tenía grabación y un día antes me había olvidado la billetera en el canal, así que no tenía dinero y bueno yo no manejo, sino tengo un conductor”, empieza diciendo la exchica reality.

“Yo pensaba que tenía dinero en mi carro y resulta que no tenía. No tenía dinero, Martín (chofer) tampoco y le pedí ayuda a la chica del peaje, le dije por favor tenía que pasar y que por favor me ayude a buscar una solución, que no tenía como pagarle, que si me podía prestar y que yo iba a regresar”, continuó su relato.

“¿Por qué no me puedes ayudar si tu supervisor me acaba de decir que tú tienes la solución?”, manifestó Milett Figueroa, luego de que solicitara ayuda a otro trabajador.

Según la modelo, la trabajadora del peaje se negó a dejarla pasar sin pagar y tuvo que pedir ayuda de un policía, quien le 'tendió la mano' para salir por la antigua Panamericana Sur.

Milett Figueroa fue presa de comentarios negativos tras contar sobre su incidente en el peaje por parte de usuarios de Instagram . Cabe mencionar que los usuarios sin dinero en efectivo pueden firmar un compromiso para pagar su deuda cuando retorne por el mismo lugar.

Video de Milet Figueroa en Instagram

Consejos para Milett Figueroa tras incidente en peaje