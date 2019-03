Viralizan foto de Juan Gabriel que comprobaría que aún sigue vivo [VIDEO]

Las informaciones sobre la supuesta ‘falsa muerte’ de Juan Gabriel no terminan. Luego de que varios periodistas, su expianista y su exmánager aseguraran que el querido mexicano sigue con vida, varios usuarios han empezado a exigir pruebas.

Para comprobar que Juan Gabriel está vivo y reforzar la teoría que el querido artista fingió su muerte reportada el pasado 28 de agosto de 2016, la periodista Martha Figueroa dio a conocer una supuesta fotografía del ‘Divo de Juárez’.

Antes de publicar la supuesta imagen que revela que el intérprete de “Amor eterno” y “Querida” está con vida, Martha Figueroa aseguró está a punto de terminar una investigación que "los va a dejar con la boca abierta".



La semana pasada la comunicadora aseguró que Joaquín Muñoz, ex mánager de Juan Gabriel, le había hecho llegar una canción inédita de Juan Gabriel titulada “Dígale” y que él mismo le autorizó para que la difunda en los medios de comunicación.

Sin embargo, su primicia fue desbaratada cuando muchas personas le hicieron notar a Martha Figueroa que dicha canción no era inédita, pues el tema ya había sido interpretado por otros artistas como Lucha Villa, Lorenzo Antonio y hasta por el mismo Juan Gabriel en algunas oportunidades.

Días después, la periodista ofreció una entrevista a Juan José Origel para el programa mexicano 'Con permiso', donde se defendió. "Cuando presenté ese audio de Juan Gabriel por medio de Joaquín Muñoz todo mundo me dijo que la canción no era inédita. Juan Gabriel que estaba viendo el programa me mandó una respuesta a través de Muñoz”, aseguró Martha y luego leyó la supuesta respuesta del ‘Divo de Juárez’: “Inédita cantada por mí, a eso me refiero, pero ellos la grabaron (Lucha Villa y Lorenzo Antonio) y creo que la llegué a cantar en Viña del Mar por allá en 1998 si mal no recuerdo”.

Para no quedar mal delante de todos, Martha Figueroa le pidió a Joaquín Muñoz una prueba, al menos una fotografía, a lo que el exmánager accedió. Dicha instantánea se viralizó a los minutos de ser mostrada.

"Yo le dije que necesitaba una prueba y me envió (Joaquín Muñoz) una fotografía reciente de Juan Gabriel cuando estaba en su casa en Morelos (México) antes de que lo descubrieran y se fuera para otro lado", comentó.

Según la mujer de prensa, dicha instantánea del intérprete de “Hasta que te conocí” fue captada en su casa de Morelos, en Cuernavaca.

En la fotografía se puede ver a un hombre robusto y de espaldas, presuntamente Juan Gabriel, con camiseta y pantalón blanco, mientras camina por el comedor de su hogar.

“Sí se parece. Está de espaldas pero es el caminado, el cuerpo, la forma del pelo”, indicó la presentadora mexicana durante la transmisión del programa ‘Con permiso’.

Para algunos fans de Juan Gabriel, la imagen no comprueba que el divo mexicano fingió su muerte, tal y como vienen asegurando otras figuras del entretenimiento como el payaso Ricardo González (‘Cepillín’), el periodista Jorge Carbajal y el expianista Pepe Zavala; pese a que la propia familia del artista asegura que todos estos rumores son disparatados.

Lo único cierto es que Juan Gabriel, quien supuestamente reaparecerá el próximo sábado 15 de diciembre ante el mundo, no ha podido descansar en paz; ya sea en su tumba o en una hermosa casa donde supuestamente está escondido, de acuerdo con las teorías de que aún vive.

El día que México le dijo adiós a Juan Gabriel: