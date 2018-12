Karina Calmet arremete contra el congresista Moisés Mamani a raíz de reciente feminicidio

A través de su cuenta de Twitter, Karina Calmet suele dar opiniones de diferentes temas coyunturales, y esta vez no fue la excepción. A raíz del reciente caso de feminicidio, la actiz hizo notar su indignación con un tweet muy controversial. "Hoy, ya son 133 víctimas de feminicidio en lo que va del año".

Sin embargo, el mensaje no quedó ahí y en líneas abajo se refirió al congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani. "Mamami: no deberías estar en el congreso, un mañoso en nuestro país que llora feminicidio todo el tiempo no", esto después que el legislador sea denunciado por una aeromoza por el delito de tocamientos indebidos. Según la aeromoza, el congresista le tocó el trasero de manera grotesca cuando abordaba el vuelo que lo traería de Juliaca a Lima. El congresista fue expulsado del avión.

El tweet de la actriz sorprendió a sus seguidores, porque siempre ella ha hecho notar su vínculo con el partido de Keiko Fujimori, partido al que pertenece Moisés Mamami.

"Bien Karina, por fin objetiva y realista al menos en este punto coincidimos, ese impresentable debería ser desaforado ya...", "Al menos Karina por un día reflexionamos... Solo que la bancada que tú apoyas NO HACE NADA...", "Dile a los congresistas del partido del cual simpatizas que ya no lo blinden mas o son cómplices", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la ex 'Al fondo hay sitio". La publicación supera los 47 compartidos y los 72 comentarios.