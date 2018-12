Carlos Cacho calla a dueño de Zaperoko con curioso detalle de la Pantera Rosa

En el programa de Milagros Leiva, que se emite por la señal de ATV, se presentó en vivo el dueño de la orquesta de salsa Zaperoko, Jhonny Peña, quien se tuvo que defender de un panel de invitados. Entre los convocados se encontraba el famoso maquillador peruano Carlos Cacho.

Antes de escuchar las reiteradas disculpas del dueño de la orquesta Zaperoko, el maquillador Carlos Cacho lanzó un comentario con el que calló al músico. El ex jurado de 'El gran show' manifestó que el grupo de salsa tiene a un icono de la comunidad gay como su represente, la Pantera Rosa.

Para poder situar su comentario, Carlos Cacho explicó la importancia de la Pantera Rosa para la comunidad LGTBI. En su turno para hablar, el dueño de la orquesta Zaperoko Sólo atinó a mantenerse en silencio y no respondió a lo manifestado por el maquillador.

"Dentro de la cultura pop existen varios iconos. La Pantera Rosa es parte de la cultura homosexual. Tú también te contradices (al dueño de Zaperoko). Tu gente tiene como símbolo una cosa icónica para nosotros. El mensaje que ustedes venden es de música, arte, unión y confraternidad".

Jhonny Peña comentó que ellos no se consideran homofóbicos porque no tuvieron acciones fuertes contra el joven. Él pidió nuevamente las disculpas del caso en nombre de su orquesta y de el animador Juan Carlos Paz, conocido como Mr. Sabroso, quien ha sido temporalmente sacado del grupo. Durante la entrevista precisó que emitió la llamada de atención correspondiente, pero que no tenía en mente dejarlo sin trabajo porque tiene hijos y una madre.