Glenn Close revela que fue acosada por "un actor muy famoso"

Como parte de un especial de The Hollywood Reporter, sobre los movimientos feministas, como #MeToo, impulsados desde la industria del cine, la actriz Glenn Close comentó que hubiera preferido "no callar" cuando fue agredida por un colega.

"Fue en una audición. Él es muy famoso, muy grande actor, estaba leyendo el guion y puso su mano en mi muslo. No tenía nada que ver con el personaje o con la escena. Me congeló. Porque estás tratando de hacer la escena, y de repente piensas: '¿Por qué está haciendo eso?' Pero ahora me doy cuenta ... si hubiera dicho: "Oh, eso se siente bien". ¿quién sabe qué (él) estaba tratando de obtener? ¿O si era incluso consciente por su parte? Pero realmente entiendo el síndrome de congelación ", dijo la actriz de 'Atracción fatal' y de la recientemente estrenada en salas 'The wife'.

De otro lado, Close agregó que existe -aún más- la necesidad personal de las actrices por realizar sus proyectos personales. "Tenemos a nuestros hijos y todo eso, y lo más natural y enriquecedor que hacemos como mujeres. Entonces tenemos la necesidad de realización personal. Necesitamos alimentar nuestras almas y nuestros corazones, y creo que eso es lo que hace nuestro trabajo", agregó Close, que podría ser nominada a los Óscar 2019.