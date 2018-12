Mayra Goñi tras terminar con Fabio Agostini: "Prefiero ocuparme de mi trabajo"

Luego que el modelo español Fabio Agostini, integrante de 'Esto es Guerra', se encargó de hacer público el fin de su historia de amor con Mayra Goñi, la joven actriz de América TV conversó con un medio local y explicó los verdaderos motivos que la llevaron a terminar con el español.

“En verdad, no me gusta hablar mucho de mi vida privada, creo que él ya dijo todo. Acá él no terminó conmigo ni yo terminé con él, fue mutuo... yo lo quiero y estimo mucho, es una gran persona”, señaló Mayra Goñi para el diario Trome.

La actriz peruana dejó claro que su relación sentimental acabó en buenos términos y fue de mutuo acuerdo: “Este trabajo es bien sacrificado. Yo quisiera darle todo el tiempo del mundo, pero prefiero ocuparme de mi trabajo y el amor pasará a segundo plano. Lo bueno es que todo llegó a su fin en buenos términos”.

Así mismo, Mayra Goñi confesó seguir queriendo a Fabio Agostini: "En verdad era poco el tiempo que tenía para verlo, nos cruzábamos porque él trabaja de noche justo cuando yo me desocupo. A veces me quedaba dormida por el cansancio y creo que eso nos jugó una mala pasada... No voy a negar que lo sigo queriendo, el amor no se va de la noche a la mañana".

"Lo que pasó es que no nos veíamos por el trabajo, no íbamos a comer, pasear como pareja, se volvió un poco monótona la relación. No nos hemos dejado de querer, pero ahorita no podemos dedicarle tiempo al amor. A veces hay que sacrificar algunas cosas para cumplir tus sueños", relató.

Fabio Agostini y el video que publicó en Instagram para anunciar su soltería:

Fabio Agostini hizo público el fin de su relación con Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", agregó el integrante de 'Esto es Guerra'.