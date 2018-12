¿Lucho Cáceres recibe llamado de atención en América TV por arremeter contra EEG? [VIDEO]

Desde hace unos días Lucho Cáceres se encuentra en el ojo de la tormenta luego que escribiera en su cuenta de Facebook un mensaje contra el reality ‘Esto es guerra’ al ver un spot, donde se destacaba que sus participantes eran influencers y entre la suma de todos llegan a los 22 millones de seguidores. El actor aseguró que el "Perú está como está" por espacios como EEG.

"En un programa se enorgullecen de tener la mayor cantidad de 'influencers' en sus filas, dicen que entre todos suman 22 millones de seguidores, pero les preguntas quién es el presidente y no saben. No todos, por supuesto, para no generalizar. No hay que ser un genio para darse cuenta de por qué estamos como estamos ¿no?", escribió en Facebook Lucho Cáceres al ver la promoción de EEG, el spot ya fue eliminado.

Ante esto, Peter Fajardo, optó por responderle a Lucho Cáceres. "Hay gente envidiosa en todas partes. Y Michelle Soifer sí fue el pico más alto de rating en el programa de Gisela (El artista del año). Aunque se la quisieron bajar", sostuvo el productor de 'Esto es guerra'.

Durante el programa 'Válgame Dios', el conductor Rodrigo González 'Peluchín' reveló que una fuente cercana le contó que la producción (encargada posiblemente de ‘Esto es guerra’) habría pedido una llamada de atención para el actor de ‘De vuelta al barrio’.

"A mí me han dicho que se han quejado los productores, le han mandado llamar la atención, que cómo es posible esa falta de compañerismo, pero él dice que tiene libertad de expresión", comentó Rodrigo González. ¿será cierto?