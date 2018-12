Nicky Jam emocionado por el estreno de su serie biográfica [VIDEO]

Llegó a Netflix. Nicky Jam no pudo ocultar su emoción por el estreno de 'Nicky Jam: El ganador'. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió el adelanto de su serie biográfica y la acompañó con la siguiente descripción: "¿Ya empezaron a ver la serie? #NickyJamElGanador ya disponible en Netflix a nivel global. Muy feliz con sus comentarios. Caer es de humanos, pero todos somos capaces de levantarnos, el poder está en la mente. Pa' lante mi gente". Al finalizar el mensaje agrega que en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, la serie será transmitida por 'Telemundo'.

La publicación superó los 150 mil 'me gusta' y los comentarios de sus fans no se hicieron esperar. Muchos destacaron el esfuerzo del cantante para salir de las drogas y los actos delictivos, mientras que otros agregaron que lo admiran más. Los residentes en Estados Unidos y Puerto Rico mostraron su molestia por no poder ver la serie.

En conversación con Efe, Jessy Terrero, director de la producción, señaló que los televidentes se van a sorprender con lo que se muestre en los 13 capítulos por los que está compuesto la serie. Agregó además que la clave para que la serie se vea tan real es el elenco.

"Hay híbrido de actores muy experimentados, otros que están comenzando y otros que son personas de la calle", agregó. Sin embargo, con respecto a los actores, reconoce que fue difícil encontrar personas que tuvieran el físico y la actitud de Nicky Jam y sus amigos, entre los que destaca Daddy Yankee.