Megan Fox sorprende al revelar que tuvo un romance secreto con Shia LaBeouf

Tras años de especulaciones, la actriz estadounidense Megan Fox finalmente habló sobre la relación que mantuvo con Shia LaBeouf en el set de Transformers .

La información fue revelada a través de una entrevista con Andy Cohen, donde la intérprete de 32 años se confesó mediante un juego de preguntas incómodas. El presentador no quiso quedarse con la duda y pidió a la actriz que hablara sobre lo que había sido un 'secreto' no muy bien guardado en Hollywood desde hace un par de años, su romance con LaBeouf.

En el set de "Watch What Happens Live With Andy Cohen", a Megan Fox se le interrogó por una entrevista que dio Shia LaBeouf en 2011, donde afirmó que ellos dos habían estado saliendo por un tiempo mientras compartían set en la película Transformers.

“Confirmo que tuvimos una relación romántica”, contestó Megan cuando Andy Cohen le preguntó por aquella versión dada en la entrevista. “Lo amo. Nunca lo he ocultado. A él lo quiero mucho”. “Entonces, ¿fue un coqueteo que no fue a ninguna parte?”, insiste el presentador. “Exacto”, contestó Fox algo seria ante el asombro de los presentes.

En la actualidad, Megan Fox está casada con el también actor Brian Austin Green. La pareja se casó en el 2010 y son padres de tres hijos: Noah, 6, Bodhi, 4 y Journey, 2. Aunque se separaron brevemente en 2015, los intérpretes cancelaron su divorcio menos de un año después. En el caso de Shia LaBeouf, el actor está saliendo desde hace unos meses con la cantante británica FKA twigs.