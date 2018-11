Karen Schwarz es "la mejor mamá" en Internet, según estudio [VIDEO]

Celebró nominación. La modelo peruana Karen Schwarz se encuentra pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Ella regresará a la conducción de un programa matutino por la señal de Latina. Esta no ha sido sólo la única noticia positiva que ha recibido antes de que culmine el mes de noviembre. En su cuenta oficial de Instagram dio un gran anuncio para todos sus seguidores.

Karen Schwarz compartió en su cuenta oficial de Instagram un reciente estudio que han realizado Mercado Negro. Este posiciona a la conductora de 'Yo Soy' en la categoría "maternidad" de las mejores influencers que existen en el país. Ella logró obtener el primer puesto, convirtiéndose en "la mejor mamá de Internet" gracias a la serie de contenidos que publica al lado de su hija Antonia, fruto de su romance con el cantante Ezio Oliva.

Sobre este logro como influencer, la modelo Karen Schwarz le dedicó un mensaje a su hija Antonia y a sus cientos de seguidores en la red social Instagram. Esto fue lo que manifestó en un video.

"Esto feliz, estoy feliz, estoy feliz. Me acabo de enterar, no saben. Me acabo de despertar. Ustedes saben que desde que soy mamá, mi vida cambió totalmente. Y está chiquitita, ella, la que está durmiendo, me cambió la vida. Y ha sido un aprendizaje constante porque soy mamá primeriza, también me equivoco, pero muchos de ustedes han llegado a seguirme por saber de esta preciosa. Bueno, gracias a esta chiquitita preciosa que me hizo mamá, y a todos ustedes, les cuento que en un estudio he salido, hemos salido, en el puesto número 1 como la mamá influenciadora, influencer, más importante del Perú".

Según el estudio, Karen Schwarz se encuentra ubicada en la categoría "maternidad", compitiendo con la conductora de televisión María Pía Copello, Emilia Drago, Yiddá Eslava y Vanessa Tello.