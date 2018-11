Juliana Oxenford hace indignante acusación contra el Ministerio Público [VIDEO]

Semanas atrás Winston Ezequiel Manrique Canales, el sujeto que acosó a varias periodistas conocidas, denunció a Marycarmen Sjoo por supuesto secuestro y difamación. La misma mala suerte la tuvo Juliana Oxenford.

En una entrevista con Marycarmen Sjoo, la periodista de Latina manifestó que un sujeto con los antecedentes de Manrique, debería estar bajo vigilancia, y que su denuncia no debió ser recibida por el Ministerio Público.

Luego de entrevistar a Marycarmen Sjoo y contar que su colega tenía que ir al Ministerio Público para responder la denuncia que el hombre interpuso en su contra; Juliana Oxenford no imaginó que Winston también la acusaría por el mismo delito.

A través de Twitter, la periodista de Latina manifestó su indignación porque la Fiscalía aceptó la denuncia de Winston Manrique Canales y rechazó la suya.

“La única vez que me notificaron fue fuera de fecha y ahora me dicen que no se ha podido corroborar la afectación psicológica hacia mi persona por no pasar por una pericia. Conclusión: la fiscalía acaba de notificarme que: ‘no hay denuncia penal para mi acosador’”, expresó Juliana Oxenford en sus redes sociales.

Muy al contrario, la institución jurídica tomó medidas en su contra, tal y como sucedió con la periodista Marycarmen Sjoo.

“Como si fuera poco, jamás el Ministerio Público me informó que - al igual que @MaryCarmenSjoo - yo también fui denunciada por supuestamente secuestrar a mi acosador. ¿Y la notificación?”, se preguntó la conductora de ‘90 Central’.

Como se recuerda, hace dos años Juliana Oxenford dio a conocer la pesadilla que vivió por culpa de Winston Ezequiel Manrique Canales, quien también fue denunciado por acosar Jessica Tapia y Patricia del Río. Todas periodistas y madres solteras en esos momentos.