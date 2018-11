Serie épica, 'Vikings', regresa a la señal de Fox Premium

FOX Premium estrena en exclusiva en América Latina la segunda parte de la quinta temporada de 'Vikings' del productor y guionista ganador del Premio de la Academia Michael Hirst ('Elizabeth') el jueves 29 de noviembre a las 21.00 hs. en FOX Premium Series. Además, los responsables, informan que luego de su emisión, los episodios estarán disponibles en la App de FOX para abonados del paquete FOX Premium.

Para los amantes de esta serie, la temporada cinco de 'Vikings' regresa con la llegada de un legendario vikingo, el famoso duque Rollo (Clive Standen), quien causa más trastornos en un Kattegat aún inestable después de que Ivar el Deshuezado (Alex Hogh Andersen) se convierte en su Rey. Mientras Bjorn (Alexander Ludwig) y Lagertha (Katheryn Winnick) huyen de las fuerzas asesinas de Ivar con el obispo Heahmund (Jonathan Rhys Meyers), el reinado tiránico de Ivar sobre Escandinavia inaugura una nueva Era Oscura, nunca antes vista.

Con cinco exitosas entregas, la sexta temporada de 'Vikings' se encuentra actualmente en producción en Irlanda donde Katheryn Winnick dirige uno de los veinte episodios, marcando su debut como directora. Además, el lanzador de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, también conocido como 'Thor', participará en un episodio donde interpretará al personaje 'Thorbjorn', un guerrero vikingo leal a Ivar el Deshuezado. Hirst se desempeña como productor ejecutivo junto a Morgan O'Sullivan, James Flynn ('The Tudors') Sheila Hockin ('The Tudors' y 'The Borgias' ), John Weber ('The Tudors' y 'The Borgias'), Sherry Marsh y Alan Gasmer.