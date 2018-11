Nicola Porcella y Angie Arizaga: así querían que se llame su primera hija [VIDEO]

Luego de que Rafael Cardozo asegurara en el programa ‘En boca de todos’ que Nicola Porcella aún no olvida a Angie Arizaga, el competir de ‘Esto es Guerra’ descartó que desee retomar su relación con su ex.

Para el capitán de los ‘guerreros’, Angie Arizaga está enterrada y olvidada. En una entrevista con un reportero de ‘América Espectáculos’, el chico reality fue enfático al afirmar que no tiene planes de volver con ella. Pero también aseguró que por el momento no desea mantener una relación sentimental con nadie.

“Ya pasó mucho tiempo, estoy solo, ya lo dije, no tengo ganas de estar con nadie, ni ganas de volver, mis sentimientos con ella están claros, le deseo lo mejor, estoy con ganas de divertirme, salir, hacer cosas”, expresó el denominado capitán histórico de Esto es guerra.

“Estoy soltero, súper soltero, no me interesa nada de lo que digan, estoy bien”, aseveró el modelo que últimamente ha sido vinculado con la modelo Brunella Merino.

Sobre su amigo Rafael Cardozo, Nicola Porcella contó que el brasileño desea que regrese con Angie Arizaga, pero le aconsejó que se enfoque en su relación con Carol Reali. “El tema es más claro que el agua, más bien que el joven se preocupe en pedirle la mano a su novia Cachaza”.



Nicola Porcella habla de Angie Arizaga

Sin embargo, un día después el chico reality fue al set de ‘En boca de todos’ y no pudo ‘torear’ las preguntas relacionada a la conductora de ‘La Previa’.

Cuando Ricardo Rondón le preguntó si antes deseaba tener un hijo con Angie Arizaga, Nicola Porcella reveló que “sí”. “Queríamos tener una hija, no hijo, ya tenía nombre”, expresó antes de contar que querían que se llame Isabella Porcella Arizaga.

En otro momento, el capitán de los ‘guerreros’ aseguró tiene ganas de formar una familia con su próxima pareja (así sea Angie Arizaga). “Mis planes son que la próxima relación que tenga es para formar una familia, convivir, casarme, viajar”, afirmó ‘En boca de todos’.

Rondón también le preguntó al chico reality si era verdad que él le había timbrado a Angie la noche de la preventa de América Televisión. Según Porcella, él y Angie no se hablan desde hace cinco meses porque se tienen bloqueados.

"Yo no hablo con Angie (Arizaga) hace cinco meses más o menos, si no es más. No le timbré (el día de la preventa) porque nos tenemos bloqueados. Sí nos miramos en el programa, hablamos, porque hay un montón de juegos que yo le digo qué tiene que hacer, pero lo justo no", dijo.



Por otro lado, hasta el momento Nicola Porcella ha evitado referirse al fuerte incidente que protagonizó la semana pasada, donde una misteriosa chica lo agarra a cachetadas dentro de un vehículo.