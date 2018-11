Carlos Galdós revela lo peor que le pasó por ofender a Keiko Fujimori [VIDEO]

Días después de haberse burlado del físico de Luis Miguel cuando se enteró que el ‘Sol de México0’ vendría a nuestro país a ofrecer un concierto, el locutor radial expresó desafortunadas palabras en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Luego de que la abogada Giulliana Loza dijera que Keiko se baña con una jarra en el Anexo del Penal de Mujeres en Chorrillos, Galdós atacó sin piedad a la líder naranja en el programa que tiene en radio Capital.

Ante la ola de críticas por sus agraviantes comentarios emitidos el último lunes, el exconductor de ‘La Noche es Mía’ no tuvo de otra que disculparse públicamente con Keiko Fujimori, así como con sus seguidores.

“Reconozco mi exceso con @KeikoFujimori ayer en mi programa de radio. Me disculpo como corresponde de manera sincera y avergonzado. Lo mismo con mis oyentes”, expresó Galdós en Twitter.

Carlos Galdós se defendió de las críticas

Carlos Galdós reveló que su hija y madre fueron atacadas

Carlos Galdós ofende a Keiko Fujimori

"Tú que abres la ducha y te quedas 20 minutos debajo de la ducha *** ¿te has puesto a pensar que Keiko con una tacita de agua, con las justas se enjuaga ***? Piénsalo", dijo Galdós en su programa matutino de Radio Capital.



" ¿No te has puesto a pensar que Keiko no tiene ni siquiera acondicionador para el ***? ¿Por qué me haces los ojos así Carla? ¿No te echas acondicionador? Yo sí conozco gente que se echa acondicionador ***, mientras que Keiko, *** con una jarrita", continuó el locutor de radio.



Ante las polémicas declaraciones, la congresista Luz Salgado (Fuerza Popular) se pronunció al respecto y rechazó "los odios políticos". A la secretaria general del partido fujimorista no le gustó para nada lo dicho por Carlos Galdós.