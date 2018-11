Mónica Cabrejos tilda de 'agresiva' a Janet Barboza y le da sugerente consejo [VIDEO]

Mónica Cabrejos no fue ajena a las polémicas declaraciones de Janet Barboza contra Isabel Acevedo, actual pareja de Christian Domínguez. La conductora adujo que la 'rulitos' fue muy 'agresiva' al tildarla como "la otra" a la integrante de 'Combate'.

“No me interesa la vida de nadie ni de la ‘Chabelita’. Lo único que dije es que mientras que Karla Tarazona y Melissa Klug vivan y tengan acceso a los medios, le van a recordar a Yahaira (Plasencia) y a la ‘Chabelita’ que le quitaron a sus parejas, que son ‘las otras’. No estoy descubriendo la pólvora, solo estoy haciendo un análisis, tal como lo puede hacer un niño de cinco años”, fueron las declaraciones de la arequipeña que remeció 'Chollywood'.

Ante ello, Mónica Cabrejos, en una reciente entrevista para El popular, le dio sugerente mensaje a Janet Barboza.

“Desde mi punto de vista, me parece muy agresivo decirle ‘la otra’ a la mujer, a mí sí me resulta ofensivo, no creo que ahorita Isabel sea la otra de Christian, sino la firme porque es su pareja oficial, esa es mi opinión”, acotó la periodista.

Además, Mónica Cabrejos reveló que las involucradas le caen bien y que no tiene animadversión por ninguna.

“Ambas me caen bien, son regias y creo que Chabelita se está ganando un lugar después de todos los escándalos que ha tenido a raíz de su relación amorosa”, manifestó la conductora de Radio Capital.

En ese mismo contexto, Mónica Cabrejos, de forma indirecta, la tildó de 'tonta' a Isabel Acevedo.

"No responderle a una persona porque es una señora, no me parece la respuesta más adecuada, porque podrías defenderte con mejores argumentos que la edad de una mujer. Cree, porque si eres señora no te contesto por eso, es el argumento más tonto que he escuchado", aseveró.

