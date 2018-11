Kourtney Kardashian luce su derrier sin ropa íntima en Instagram [FOTO]

Kourtney Kardashian, quien es la hermana mayor del clan Kardashian, sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una imagen en blanco y negro que ha dejado poco a la imaginación.

Tras su reciente aparición en los People´s Choice Awards 2018, donde ella, Kim, Khloé, Kendall y Kris Jenner estuvieron nominadas como Mejor Reality Show por su programa 'Keeping Up With the Kardashian', se ha convertido tan popular como sus hermanas. El número de seguidores en Instagram suman los poco más de 70 millones.

Precisamente son ellos quienes no dudan en opinar con respecto a sus distintas publicaciones, que en cuestión de horas se convierte en los más comentados. Y su última foto compartida en la citada red social no pudo ser la excepción, sobre todo porque Kourtney Kardashian posa de perfil y sin prenda íntima, es decir completamente desnudo.

Esta publicación sorprendió a sus fieles admiradores, pues son pocas las veces en que ella comparte imágenes subidas de tono a diferencia de sus hermanas, como por ejemplo Kim Kardashian, quien se ha lucido completamente desnuda en la sesión de fotos para su línea de cosméticos.

Los usuarios resaltaron el contorneado cuerpo de Kourtney Kardashian y aseguran que ella es la más bella de todas las hermanas que conforman el clan Kardashian. Además destacaron que, pese a tener tres hijos, luce espectacular.

"La más bella de todas las Kardashian", "El ejemplo correcto para un cuerpo natural y perfecto", "natural y hermoso cuerpo", "Tienes un buen cuerpo aunque después de 3 niños"

"De verdad chica? Pensé que esta era una pieza de una vez que no iba a decir, maldita sea, pero eres tan asquerosa como tus otras hermanas Sheesh.

Cabe mencionar que la foto, en blanco y negro, que compartió Kourtney Kardashian forma parte de la sesión de fotos que le realizó GQ México.

Foto que Kourtney Kardashian publicó en Instagram