Flor de Huaraz se luce con joven extranjero tras terminar con 'Gringo Karl' [VIDEO]

Flor de Huaraz, nombre artístico de Katty Portella reapareció junto a un joven artista de nacionalidad venezolana, y afirmó que ya olvidó a su todavía esposo el popular 'Gringo Karl'.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante folclórica sorprendió tras publicar varias fotos junto a un joven unos cuantos años menor que ella. Lo que hizo suponer a los internautas sobre una posible relación entre ambos.

"No sé nada de él (en referencia a 'Gringo Karl'). En realidad yo ya volteé la página, como se dice, ‘borrón y cuenta nueva’ Estoy tranquila y enfocada en mi carrera musical; no es por nada, pero desde que estoy sola me va muy bien", indicó a un medio local.

Sobre una posible relación con un joven venezolano, Flor de Huaraz aclaró que se se encuentra soltera y que él hombre con el que se luce en fotos solo sería un compañero musical.

"Es venezolano. Se llama Junior Marcano y hemos grabado un tema juntos que se titula ‘Porque no me das’ en homenaje a Pepito Quechua, mi maestro. (...) Él solo es mi partner musical. Ya estoy curada, no quiero romances con nadie", aclaró para Trome ante rumores.

Efectivamente, Flor de Huaraz se encuentra realizando shows junto a este joven cantante y pruebas de su vínculo laboral son las fotografías que publica en su cuenta de Instagram. Como se recuerda la cantante y el Gringo Karl terminaron debido a que él quería tener hijos y ella biológicamente no puede.