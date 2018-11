Kim Kardashian aseguró que estaba drogada cuando hizo video sexual que la llevó a la fama [FOTOS]

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas de la televisión estadounidense por su reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, después que se difundió un video cuando mantenía relaciones sexuales con con su exnovio, Ray J. Justamente la famosa hizo una fuerte revelación en el más reciente episodio del reality de E! hablando del polémico tema.

La estrella de reality admitió durante una conversación con Scott Disick y Kendall Jenner que estaba drogada cuando se grabó teniendo sexo con su exnovio. "¿Tú eras divertida, cierto? ¿En una época eras salvaje, verdad?", le preguntó Disick a Kim por aquellos años. "¿Estabas drogada cuando hiciste el video?", preguntó el ex de Kourtney incrédulo.

“Absolutamente. Todos lo saben. Me temblaba la mandíbula todo el tiempo”, reveló Kim sobre el video sexual. "La primera vez que consumí extasis me casé, la volví a tomar y grabé un video teniendo sexo. Siempre algo malo pasaba", contó. La grabación se convirtió en el video sexual más visto de la historia, con 100 millones de vistas.

Además, Kim Kardashian aseguró que estaba con los efectos de las drogas cuando contrajo matrimonio el productor Damon Thomas en el 2000. "Cuando me casé estaba drogada con extasis", confesó Kim.

Ante la ingenuidad de Kendall Jenner, “no puedo creer que esa fueses tú”, su hermana mayor le dice que todavía es capaz de hacer este tipo de locuras: “Sinceramente, Kendall no tiene ni idea. Definitivamente pasé por una fase salvaje, diría en mi adolescencia tardía. Ya no soy así. Pero todavía me divierto. No lo retuerzas. Siempre soy el alma de la fiesta”.