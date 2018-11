Instagram: Laura Zapata sorprende a seguidores con sensual fotografía [FOTO]

Si bien, es Thalía la que acostumbra sorprender a sus seguidores con sus fotografías y videos, esta vez fue Laura Zapata la que dejó boquiabiertos a sus fans en su cuenta de Instagram. El motivo fue una fotografía en la que solo aparece cubierta con una tela roja.

Esta foto estuvo acompañada de la siguiente frase: "Si la critica es fea, no cuenta", además en la descripción de la publicación se lee: "Deseándoles un maravilloso viernes... sean felices. Si vienes a molestar, te regalo un bloqueo", sin duda la hermana de Thalía es tajante con sus detractores.

La publicación cuenta con más de cuatro mil 'me gusta' y en los comentarios sus seguidores han resaltado su belleza y la forma que no acepta malos comentarios. "Eso es.. lo malo que no cuente... que solo cuente lo que nos haga mejores seres humanos más amor menos crítica" y "Siempre mostrando su lado hermoso. Bendiciones siempre Laura", son algunos de los comentarios que resaltan.

Por su parte, Fernando Carrillo también se tomó unos minutos para comentar la fotografía de la actriz. "Preciosa. Te adoro", fue la frase del actor.

Hace unos días la actriz estuvo envuelta en una polémica, luego de una entrevista que ofreció a 'Hoy'. La actriz esta vez no arremetió contras sus medias hermanas, sino que se enfocó en su padre, el fallecido doctor Ernesto Sodi. Según Laura su padre fue el que no le permitió estar con su mamá y tuvo que estar al cuidado de su abuela Eva Mange.

"Yo a ese lo pondría en el infierno. Nunca me permitió estar con mi mamá, cuando le dijo mi mamá ‘no quiero una niña’, una niña de tres años, ¿qué te puede hacer?", señaló Laura Zapata, que además recuerda a su padre como un hombre "abusivo y alcohólico".