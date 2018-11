Nicola Porcella estalla contra Michelle Soifer y pide que se vaya de EEG [VIDEO]

Duro enfrentamiento. Nicola Porcella y Michelle Soifer perdieron la calma y se dijeron de todo en el último programa de “Esto es Guerra” (EEG). El motivo del fuerte enfrentamiento fue el rendimiento de la chica reality en la competencia.

“También al igual que tu, nos esperanzamos con los puntos de Patricio porque tú (Nicola), Rafael te está ganando y nadie te dice nada, pero cuando uno de nosotros falla un punto, hay que aguantarte la carota”, increpó la novia de Kevin Blow ante la interrupción del juego.

“Yo no tengo ningún problema en irme. Es más en este momento, yo me saco el uniforme lindo, lo dejo ahí y espero que dejen a una que se encuentre a nivel”, agregó.

Ante las palabras de la ex de Erick Sabater, Melissa Loza pidió la palabra y recordó que son un equipo y no debería haber este tipo de situaciones.

“Deberíamos resaltar nuestras fortalezas, no podemos entrar a una final así. Nosotros nos caracterizábamos en la unión, fortaleza y complicidad”, indicó.

Por su parte, Nicola Porcella no midió sus palabras y dijo que no le interesaba si Michelle Soifer u otro participante renuncie a la competencia.

“A Michelle Soifer no se le puede decir nada, a Paloma Fiuza tampoco se le puede decir nada. A las personas que les dices algo se sienten atacadas, estamos cansados”, manifestó.

“Qué esté Michelle o no, a mí me da igual. Esto no es un show. (...) Yo apuesto por Angie, Melissa, porque te mando a hacer un jugo y no puedes correr o hacer”, acotó.

Ante los fuerte comentarios de Nicola Porcella, la cantante Michelle Soifer le respondió firmemente. “Ojalá que puedan ganar esa final. Yo soy fuerte, no soy tan rápida y no soy tan resistente”, enfatizó.