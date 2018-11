TatianaAstengoestá de vuelta

Tatiana Astengo regresa al cine y lo hace como ‘Luzmila’ en Nobleza obliga, la nueva película del reconocido cineasta peruano Javier Fuentes-León, quien, desde octubre, está en la plataforma de streaming Netflix al frente de ‘Distrito salvaje’.

“Nobleza obliga es un proyecto del cual Javier me comentó cuando yo vivía en España. Me había visto en El destino no tiene favoritos (Álvaro Velarde). Entonces quedó solo en una conversación. Se postergó. Luego nos conocimos para Contracorriente, donde actúe y ahora recién después de años se hace realidad y es chévere porque nos conocemos, nos queremos y eso hace las cosas más fáciles”, recuerda la actriz en un alto del rodaje en Lima.

Se trata de una película coral. Son 23 actores, donde también figura una española y una colombiana, siendo una coproducción con España y Colombia. Figuran: Marco Zunino, Giovanni Ciccia, Vanessa Saba, Grapa, César Ritter, entre otros.

Has trabajado con Javier en sus últimas producciones (Contracorriente, El elefante desaparecido, ‘Distrito salvaje’). ¿Cómo lo definirías como director?

Es completo porque no solamente es realizador, es un gran director de actores. Tiene estética, propuesta, estilo. Además, es editor, con lo cual facilita las cosas, ya que mientras dirige está editando en su cabeza. Sabe cómo llegar a cada actor, que no necesariamente, en una producción, no somos siempre de la misma escuela y generación. Tiene esa psicología e impacto con las palabras para decirlas en el momento indicado.

¿Cómo fue trabajar en ‘Distrito salvaje’, siendo una producción para Netflix?

Fue muy grato.

Se trató de una pequeña participación (la directora de un colegio). Acepté para tener la experiencia de irme otra vez y vivir otras experiencias. Se grabó en Colombia, pero también pude ir a México para algunas conversaciones. Fue interesante ver cómo trabajan en Colombia, país que tiene unas leyes que permiten que producciones de Hollywood lleguen allí todo el año. El Gobierno les devuelve a los realizadores una tercera parte de la inversión y eso lo hace atractivo y además mueve a todo el rubro de hoteles, turismo y gastronomía. Ojalá algún día eso se dé en Perú que, por geografía, climas, look de locaciones y el calor de nuestra gente, es más atractivo.

El trabajo no te aleja de las redes sociales. El caso Alan García te tiene muy activa.

Sí, él no es un perseguido político, que no quieran engañarnos. Un perseguido que sabía lo que le iba a pasar no es perseguido, Igual que Keiko Fujimori, que tuitea todos los días, ¿quién le cree? No he visto una secuestrada que escriba todos los días. ❧

TEMAS

Impresa