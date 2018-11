Melissa Klug: le preguntan si Farfán la llevó a la fama y ella da certera respuesta

Melissa Klug estuvo como invitada al programa En boca de todos, y entre las cosas que conversaron, los conductores la interrogaron sobre sus relaciones amorosas y con personajes de la farándula local. El nombre de Jefferson Farfán fue nombrado.

En medio de la charla, Ricardo Rondón le preguntó si ella considera que Jefferson Farfán fue su "trampolín a la fama"; dígase de la persona que la ayudó para volverse una figura del espectáculo nacional. La respuesta de la madre de los hijos del deportista fue tajante.

Según la empresaria, no puede darle ese calificativo Jefferson Farfán porque es el padre de sus dos hijos. "Si tendría que elegir a Jefferson, yo no lo considero así", comentó la popular 'blanca de Chucuito'.

Pero eso no fue todo, Melissa Klug dijo que, a comparación de otras personas, ella no fue una 'simple enamoradita' del futbolista peruano.

"Yo no fui una enamoradita, yo soy la madre de los hijos de Jefferson Farfán, entonces no considero que fue mi 'trampolín a la fama'. En todo caso esa sería la pregunta para otra persona que está ahí, no para mí", fue la contundente respuesta de Melissa Klug.



¿A qué persona se refería la empresaria? En el programa de América TV se había colocado varias imágenes de personajes nacionales, pero hubo una que no pasó desapercibido, hablamos de Yahaira Plasencia.

Melissa Klug defiende a Samahara Lobatón

A través de Instagram, Melissa Klug no midió su furia contra una usuaria de la red social que habló del gran parecido de Samahara con su padre. El comentario se produjo en una foto en que Melissa compartió junto a su hija para celebrar sus 17 años, sin imaginar que sería víctima de un indignante ataque.

"No entiendo tu comentario. O sea si tus hijos se parecen a su papá y ya no estarías con él, ¿no amarías a tus hijos? Yo amo a mis 5 hijos, a todos por igual. Yo los tuve en mi vientre 9 meses y les di la vida ¿cómo no amarlos?", manifestó la empresaria.