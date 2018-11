Rodrigo González pide reembolso para Flavia Laos por su look en la preventa de América

Rodrigo González se sumó a la ola de críticas contra los personajes de América Televisión que desfilaron en la preventa de los programas del canal. Artistas, actores y figuras de los espacios se dieron cita en el comentado evento, como fue el caso de Flavia Laos, quien se presentó con un llamativo vestido amarillo, sin imaginar que sería blanco de las peores críticas.

El vestido de color amarillo contaba con un ceñido escote y tenía las mangas largas. Las imágenes se dieron a conocer en las redes sociales del canal y la cuenta oficial de la actriz, quien pidió los comentarios de sus fans sobre su look, sin imaginar que Rodrigo González sería uno de los primeros en dar su veredicto.

Fiel a su estilo, el conductor de 'Válgame Dios' no dudó en mostrar su indignación sobre la prenda a Flavia Laos, incluso se atrevió a pedir un reembolso a quien se la vendió. "Tú eres linda Flavia y ese vestido parece que te lo hizo el enemigo. El largo fatal, las mangas de terror. Te hace ver más pequeña y el objetivo es que te potencie. Qué poco entiende la persona que te lo diseñó sobre cuerpos y tallas. Dile que te devuelva la plata", dejó en claro Peluchín.

Peluchín recibió el apoyo de sus seguidores, quienes coincidieron en que la pareja de Patricio Parodi no realizó una buena elección de look para la preventa; sin embargo, los fieles fans de la rubia no dudaron en defenderla, y dedicaron fuertes mensajes contra la figura de Latina.

Como se recuerda, a la fiesta de preventa, Flavia Laos asistió en compañía de su pareja Patricio Parodi. La reunión se realizó con la intención de presentar los proyectos que tiene preparado el canal para el 2019, por ello sus principales figuras se dieron cita en el lugar.