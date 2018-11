Así reaccionó Miguel Hidalgo al ver a Tilsa Lozano en estado de ebriedad [VIDEO]

Aunque no lo dijeron en su comunicado de prensa, Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo, el padre de sus dos hijos, decidieron terminar con su historia de amor luego de que el programa ‘Válgame Dios’ emitiera algunas imágenes comprometedoras del comunicador con otras mujeres.

Después de algunas semanas de guardar silencio sobre el fin de su romance, Tilsa Lozano reapareció y no tuvo problemas en mencionar a Miguel Hidalgo.

En un encuentro con la prensa, la popular ‘vengadora’ señaló que tiene una relación cordial con Miguel Hidalgo. Incluso aseguró que en la actualidad se lleva mejor con su expareja, a comparación de cuando tenían una relación. "Tenemos una buena relación, hay mucha comunicación y cordialidad (...) En verdad, nos llevamos mucho mejor desde que nos separamos”, dijo.

Lozano manifestó que el padre de Valentina y Massimo no se incomoda con que salga a divertirse, tal como se le vio el pasado fin de semana en un concierto, donde al parecer fue captada en estado de ebriedad.



“¿Si me dijo algo de mi salida al concierto? No puede. Lo único me preguntó es qué tal estuvo el concierto y le dije que mostró", precisó Tilsa, quien anunció la campaña “Basta ya”, que está promoviendo junto a la Fundación Rústica.

"Esta campaña tiene un lindo mensaje, porque no sólo la víctima puede denunciar sino también alguien de su entorno. Puedes llamar a la línea 100 hasta de forma anónima y denunciar. Ya es momento que se tome cartas en el asunto", explicó.





“¿Te molesta que digan que te pasas de copitas porque aún estas afectada por la separación?”, le preguntaron, a lo que Lozano contestó: “No, al contrario. Si sales, por qué sales, si no sales... seguro que estás deprimida. No salgo nunca. Ya pues, salí, me divertí, tomé mis tragos y ya”



Al ser consultada sobre la última polémica de Angie Jibaja, quien estuvo tomando y fumando en un concierto pero estaba junto a sus menores hijos, Tilsa Lozano expresó: “Esto no es un tema de farándula, sino un tema serio. La he querido muchísimo, pero no puedo contestar a una persona que está en ese estado. Alguien la tiene que ayudar, eso tiene que venir por tu familia, tiene que haber un seguimiento y basta ya. Basta de no quererte, basta de intoxicarte psicólogamente”.