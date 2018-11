Fernando Armas hace controvertido análisis del amistoso Perú vs Costa Rica [FOTO]

Nuestra selección perdió 3-2 ante Costa Rica en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Un resultado que motivó a que el cómico Fernando Arma, jurado de 'Yo Soy', use su cuenta de Twitter para dar su punto de vista al equipo liderado por Ricardo Gareca.

El partido amistoso Perú vs Costa Rica, por la fecha FIFA jugado en Arequipa, ha dejado un sin sabor en miles de peruanos que anhelaron ver aganar a la selección tras la última derrota frente a Ecuador. Entre los fanáticos del equipo de Ricardo Gareca que no quedó conforme, no solo con el resultado, sino con algunos jugadores, fue el humorista Fernando Arma, quien usó su cuenta deTwitter para calificar a los once que protagonizaron el último encuentro.

"Defensa falta, medio maso, delantera mff, del 0 al 10 a un 6 para terminar el año. Digamos que hay que ajustar, ubicar y escoger los mejores. Los que no deben estar, Yordy [Reina], [Nilson] Loyola, Calcaterra, [Andy] Polo, [Aldo] Corzo con las justas, Peña, entre otros", escribió el jurado del programa 'Yo Soy' en la citada red social.

Algunos de sus seguidores de Twitte respaldaron su opinión y se sumaron a mencionar algunas fallas que tuvo la selección peruana durante el amistoso con Costa Rica, y también mencionaron qué jugadores no deberían conformar el equipo del técnico Ricardo Gareca.

"Calcaterra solo ha tenido como máximo 15 minutos en los partidos que ha jugado, no hagamos con él un análisis simple, con los demás pienso lo mismo", "Basta 5 minutos para ver la actitud de un jugador, Calcaterra o está para la selección. Hay mejores prospecto pensado en un futuro de la selección", comentaron algunos de los usuarios de Twitter.

El equipo de Ricardo Gareca estuvo conformado por Gallese, Corzo, Araujo, Santamaría, Trauco; Aquino, Yotún, Polo, Benavente, Flores, Jefferson Farfán y Ruidíaz