Laura Bozzo critica allanamiento de fiscal Domingo Pérez y le recuerdan a Montesinos [VIDEO]

La polémica conductora de TV, Laura Bozzo, armó un debate en Twitter luego que se mostrara furiosa por el allanamiento del estudio de abogados de Oré Guardia, como parte de las investigaciones por los aportes al partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). La autorización fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho a solicitud del fiscal José Domingo Pérez.

Pese a estar instalada en México, la abogada muestra su interés de manera constante por la situación política del Perú. Mediante su cuenta de Twitter arremetió contra José Domingo Pérez. “Caso Fuerza 2011: fiscalía allana estudio de abogados en San Borja. Tal como lo afirmé. No hay justicia en el Perú, esto es una dictadura. Han violado la reserva de la defensa”, señaló indignada en la red social.

Sin embargo, los usuarios que la siguen le cuestionaron y le recordaron un episodio muy polémico en la época de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. “Se nota que extrañas al chino (Alberto Fujimori) ¿no? Pero, ahora que estás sola, extrañas más al doc (Vladimiro Montesinos)...”, le comentó un usuario al ver su tuit.

Laura Bozzo no se quedó callada y le respondió: “No extraño a nadie ubícate y responde con argumentos”. Otro cibernauta le dijo que le enviara un saludo al exasesor de Fujimori. “Mándale besitos al tío Vladi…”, escribió usuaria en Twitter, por su parte Bozzo prefirió ironizar en vez de fastidiarse: “Millones de besos”.

Otro usuario indicó con argumentos la situación de Perú: “Acá en Perú hay democracia plena lo que pasa es que a los «peces gordos» nunca se les a investigado y procesado por tener «padrinos» como César Hinostroza y los Cuellos Blancos, esto se acabó (no se hasta cuando) le guste o no justicia se respeta”. Una vez más Laura Bozzo recalcó que no se captura a Alejandro Toledo. “Así como dejaron a Toledo huir del país y a la banda más corrupta de la historia protegidos por los que dicen hacer justicia eso es persecución de lo contrario se aplicaría la ley a todos por igual”, señaló la conductora de Televisa.



