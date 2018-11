Mario Hart envía contundente mensaje a Leslie Shaw tras hablar de su relación [VIDEO]

Leslie Shaw sorprendió a todos sus fans al afirmar que inició un romance con Mario Hart porque estaba aburrida, sin imaginar que el piloto de autos no se quedaría de brazos cruzados y decidió responder con un fuerte mensaje, asegurando que la rubia debería buscar que su música haga los titulares.

El piloto decidió responder con fuerza luego que la intérprete saliera a los medios a revivir el tema de su romance, por ello la respuesta no se hizo esperar. Hart fue claro que pedirle que no vuelva a hablar sobre él, ya que viene haciendo su vida de forma tranquila alejado de los escándalos.

“Mi relación con ella terminó hace casi 4 años y hasta el día de hoy tiene que seguir mencionándome, es lo que no entiendo... yo creo que ella debería buscar los medios para generar titulares por ella misma, que hablen de su música. Cuándo vamos a ver un titular de Leslie Shaw con algo de la música, no, siempre Mario Hart”, manifestó el conductor del programa de espectáculos de ATV en su propio programa.

El piloto dejó en claro que, pese a decir lo contrario, ella supo aprovechar bien el periodo en el que estuvieron juntos, ya que se volvió bastante popular. “Ella dice que estuvo conmigo por aburrimiento, en todo caso lo supo aprovechar bastante bien porque empezó a salir en las radios, a hacerse conocida por su música”, sentenció Mario.

Mario afirmó que está muy feliz al lado de Korina Rivadeneira, por ello afirmó que no necesita hablar de personas de su pasado, por ello dejó una gran indirecta para la cantante de 'Loco'. “El que está feliz, contento y tranquilo no le hace caso a cosas insignificantes. Estoy tranquilo con mi esposa, en mi matrimonio. Ahora con el lanzamiento de mi nueva canción, ‘Llegó la hora’, no tengo nada que decir de los demás”, sentenció.