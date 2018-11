Taxistas amenazan a periodista de América TV por arruinar apuesta en partido de Perú

Tuvo que tomarlo con humor. El resultado del partido amistoso de Perú vs. Ecuador no fue del agrado de los peruanos, luego de perder el encuentro por dos goles. La furia de algunos compatriotas se vio evidenciada en un inesperado incidente que vivió una de las figuras de América TV. El periodista deportivo Óscar del Portal hizo una pausa al segmento de noticias para enviar un contundente mensaje a los taxistas.

Óscar del Portal, quien acompañó a la selección peruana de fútbol en el Mundial Rusia 2018, expresó cuáles fueron las consecuencias que le ha tocado vivir luego de fallar en una predicción sobre el resultado del partido amistoso de Perú vs. Ecuador. La palabra del periodista deportivo de América TV fue clave para que algunos taxistas hagan apuestas a favor de la selección peruana.

Sobre el tema, Óscar del Portal tomó unos minutos del bloque deportivo del noticiero para manifestar cuál es el incidente que vivió con unos taxistas.

"Buenos días, para todos ustedes. Antes de empezar el bloque deportivo quería decirles a todos mis amigos taxistas, que me traen con mucha alegría, que nunca más les voy a decir por qué tienen que apostar. Ya hay varios que están afuera de mi casa, requintando por el partido contra Ecuador".

Tras aprender la lección, la figura de América TV prefirió no dar una nueva predicción para el partido amistoso de Perú vs. Costa Rica, el cual será ejecutado en Arequipa. Él culminó su relato con el siguiente mensaje. "Ya no digo más. Qué sea lo que Dios quiera y que Perú intente ganar. Si es así, bienvenido sea, y si no, a seguir trabajando para llegar con un buen nivel a la Copa América".